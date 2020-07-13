周一亞洲交易時段原油價格走低，投資人觀望本周石油輸出國組織（OPEC）召開的技術性會議，成員國與其減產盟友料將建議放寬減產力道。

目前美國期油下跌0.79%，報每桶40.23美元。布蘭特期油跌0.74%，報每桶42.92美元。

美國數個州因新冠肺炎疫情再度升高而收緊旅行限制，恐將削弱這個全球最大原油消費國的需求，上周油價變動不大。惟受惠於國際能源署（IEA）將2020年原油需求預測調升40萬桶/日，上周五油價上漲逾2%。

OPEC與俄羅斯等其他主要產油國（即所謂的OPEC+）自5月起聯合減產970萬桶/日，創下前所未見的減產規模，受此提振，國際原油價格已從4月創下的數十年低點強勁反彈。

OPEC將於周二、周三舉行「部長級聯合監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committee），討論新的減產幅度。因全球需求已經恢復，且油價已經反彈，OPEC與俄羅斯料將建議放寬減供力道。AxiCorp全球市場首席策略師Stephen Innes表示，OPEC+ 下個月放緩減產力道的計畫，以及美國的產量可能反彈，將增加供應面的壓力。

(時報資訊)