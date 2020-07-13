檢測試劑廠亞諾法（4133）今起被列為處置股票，每20分鐘撮合一次，6月營收3045萬元，月減近2成、年減約5%，雖然今日宣布，抗體COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑已完成測試，完成自我宣告及註冊程序，取得歐盟CE-IVD認證，但仍不敵空方賣壓，股價鎖在跌停板136元，至10:30賣單逾1300張排著等著要賣。

亞諾法表示，該試劑是使用兩種COVID-19重組蛋白：N核蛋白（Nucleocapsid Protein）和S棘醣蛋白（Spike protein）中的結構區域RBD片段蛋白，作為人體內IgM和IgG抗體檢測的雙重靶向。相較快速檢測試劑中眾多競爭者多在N核蛋白或RBD片段蛋白擇一使用，為單一靶向設計，使用雙重靶向蛋白可以捕獲全面完善的COVID-19 IgM和IgG抗體，進而提高檢測靈敏度。

RT-PCR分析已成為世界各地的標準檢測方式，初次感染COVID-19的患者，體內病毒引發的免疫反應會於感染後二週產生IgM抗體，四週內產生IgG抗體。體內抗體量的提升可發現病毒含量的下降。然而COVID-19 RT-PCR檢測陰性者無法完全排除沒有感染的可能性，IgM IgG抗體的檢測主要用於疫調，是辨別和隔離患者，以控制COVID-19疫情之輔助檢測方式。

(時報資訊)