行政院長蘇貞昌今天至圓山飯店出席警政署表揚防疫尖兵活動，他先是肯定警察防疫勤務的辛勞，直說警察治安滿意度節節攀升，他感受深刻，但突然又話鋒一轉，「變臉」表示，接下來我要說醜話，這陣子很多治安事件，總統憂心，我難過，希望不要再有這些憾事發生，警察要讓人民安居樂業。

蘇貞昌說，今天警政署的行動劇情，表示刑法聚眾鬥毆修法後，執法應該更有利，怎麼還會有人無視公權力？甚至10天開2槍？

他說，之前曾說過，酒店舞廳發生鬥毆治安事件，局長要負責，去年11月我才講過，現在同樣地點又發生。「打架都不行了，居然還在舞廳門口砍死人！」

他強調，相關治安事件的報導，讓警察形象抹上一筆難堪。他認為，獎勵要從底層開始，究責要從負責縣市的局長、主管開始。他質疑，是否警方對相關治安訊息無法掌握、業者始終不怕警力、才會如此囂張。

他說，警察要拿出決心、能力，在全國表示高度肯定之餘，不要有這種憾事發生，要讓人民安居樂業。

(中時 )