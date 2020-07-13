科技部109年「FITI創新創業激勵計畫」由124組全台大專院校及學研機構隊伍報名中，遴選出40組潛力新創團隊，歷經近5個月核心課程與3個階段的淘汰賽制洗禮，日前公布第1梯決選結果，由圖靈鏈、膜淨材料、Knit Knotter、碳矽半導體及晶易求精團隊等5個團隊獲得「創業傑出獎」，得獎團隊可獲得企業贊助的100萬元創業基金與科技部的100萬元獎勵金。

中科管理局長許茂新特別出席這場全國最大的創新創業培訓計畫決選盛會，為中科輔導團隊加油打氣，鼓勵新創團隊日新又新、再接再厲，強調政府會提供豐富的資源，陪著新創企業一起成長。

其中，得獎的「晶易求精」團隊，由好孕行生醫創辦人暨東吳大學微生物系助理教授鍾成晏代表受獎，在獲獎時特別感謝中科加速器從資金媒合、業師輔導、講座課程、管理顧問、商模健檢、到財務規劃、智財佈局、廠商鏈結等面向，提供豐富且紮實的輔導與支持，成為本次獲得好成績的關鍵要素。

好孕行生醫執行長鍾成晏率營運長楊岳穎、副執行長黃以均與交通大學生醫所博士班黃崇賢等組成。好孕行生醫瞄準輔助生殖醫學應用需求，針對改善少子化問題而開發精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至九成以上，有助於改善不孕症治療的卵子受精率與試管嬰兒成功率。

好孕行生醫目前是一家未滿10人的小公司，今年順利進駐「中科智慧機器人自造基地加速器」後，透過中科加速器的協助與媒合，發展快速。已與著名之生殖醫療院所如茂盛醫院、華育生殖醫學中心與艾微芙國際生殖醫學中心等展開臨床合作，與台中金手獎得獎廠商-昆良工業共同開發製程、並由台中財團法人塑膠工業技術發展中心輔導FDA法規，大幅加速產品的進展。

許茂新指出，新創團隊多屬年輕的微型企業，雖許多創業面向未臻成熟，但新創蘊藏的熱情和巨大的潛力卻是創業最佳根本。在初創業萌芽之際，政府如能及時提供支持培養，協助其於前仆後繼的青年創業浪潮中走出自己的路，或能成為台灣產業創新轉型的關鍵。

(工商 )