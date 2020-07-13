台灣摩根士丹利證券將終止證券自營業務，7月15日為其在台灣市場最後營業日，從7月16日正式退出台灣市場。

據了解，目前原有摩根士丹利證券、上海匯豐、麥格理證券、法國興業及新加坡瑞銀等5家外資券商在台擁有經紀、自營及承銷等三項業務，摩根士丹利證券自營商退出後，將在台灣只剩下經紀及承銷二項業務。

證交所指出，近來摩根士丹利證券在台灣自營操作已趨近於0，為了精簡成本，決定撤出，未來可能以接外資單的經紀業務為主，此外，多家外資券商雖然在台灣有承銷商的牌，但多以協辦為主。

(工商 )