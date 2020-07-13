明台產險招募新人 平均薪資4~6萬元 11:032020/07/13 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明台產險配合年度人財發展策略，今年預計再招募營業人員及內勤人員共數十名，其中包含日商公司特有的日文專長服務人員及一般流動率較低不常開缺的再保險、精算及會計職缺，平均薪資約4-6萬元不等。 明台產險表示，入公司當天即享有特休假，並有機會參加國內外教育訓練課程（日本、德國、英國、新加坡...等國家），歡迎想進入國際保險集團服務的新鮮人加入明台產險。 (工商 ) #明台產險 #平均薪資 #招募 #人財 #發展策略 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 財經 散戶注意！盤前掛單就漲停 專家爆大戶2大陰謀 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 數據驚人！台積電靠「張忠謀神話」躍升晶圓龍頭 死敵緊跟上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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