明台產險配合年度人財發展策略，今年預計再招募營業人員及內勤人員共數十名，其中包含日商公司特有的日文專長服務人員及一般流動率較低不常開缺的再保險、精算及會計職缺，平均薪資約4-6萬元不等。

明台產險表示，入公司當天即享有特休假，並有機會參加國內外教育訓練課程（日本、德國、英國、新加坡...等國家），歡迎想進入國際保險集團服務的新鮮人加入明台產險。

(工商 )