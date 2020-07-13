農委會種苗改良繁殖場成功開發適合阿勃勒種苗生產標準作業流程，包含種子預措處理、調整施肥種類，及使用廢棄腐熟香菇太空包栽培介質，與種苗業者的育苗時間相比，可縮短2至3個月的生長時間。

種苗場表示，將阿勃勒種子從長圓筒形果莢取出後直接播種，發芽率僅32％，使用砂紙先磨損種皮造成刻傷，再播種至泥炭土栽培介質，發芽率可提高至85％。種苗在本葉2至3片時，每週可施用一次液肥促進生長，當株高15公分便可移至24格穴盤，若發現苗期生長緩慢，可再增加施用一次固態肥料，以促使苗株生育，減短育苗時間。株高30公分左右時，便可移至廢棄腐熟香菇太空包介質之6吋盆中，進行田間栽培管理。

種苗場指出，每年5至7月為阿勃勒盛開時節，花色金黃亮麗，花期可達近30天。由於栽培管理容易，病蟲害較少，已成為中、南部各縣市政府最喜愛栽培之綠化樹種，也是環保署空污防治計畫推薦樹種中最受歡迎樹種之一，更是種苗場每年栽培繁殖及推廣的綠美化樹種。

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