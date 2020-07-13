金鐘影帝吳慷仁之前接連為戲增肥、減重，還被醫師警告會有脂肪肝，外界好奇，他是如何從88公斤瘦回58公斤？吳慷仁透露，他採用「間歇性斷食法」加運動等方式減肥，現在已恢復到他自認為10年來最好的狀態。

吳慷仁現在恢復到標準體重74公斤，主要靠的就是近年來頗為風行的間歇性斷食法，例如「168斷食法」，就是一天集中在8小時內進食，然後連續禁食16小時，藉此消除脂肪，再搭配健康的飲食及運動習慣。

營養師Hane在部落格中解釋，吃進肚子的食物經過小腸消化後，會變成葡萄糖供身體使用，葡萄糖會以「肝醣」形式儲存在肌肉或肝臟中，身體在禁食8至12小時後，肝醣將消耗殆盡，這時身體會開始把脂肪轉化成葡萄糖供身體利用，這就連續斷食8小時以上可以減少脂肪的原理。

如果覺得禁食16小時太困難，國外健康網站《Protein World》分享了另一種、也是目前英國最流行的間歇性斷食「5：2飲食法」，每周只挑2天減少熱量至正常日的1／4，女性可能只吃500大卡，男性只吃600大卡，其他5天正常吃；要注意的是，禁食那天至少要連續禁食12至14個小時，盡量補充水分，而且最好不要進行鍛練，以免對身體產生太大負荷。

不過三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健也在個人網誌中提醒，施行間歇性斷食期間也不能隨便亂吃，應以蔬菜及蛋白質為主，減少碳水化合物，例如盡量不吃勾芡食品、不要淋醬汁；白飯最好用胚芽米、糙米或十穀米。如果餓過頭一定要馬上停止斷食，因為當肝醣不夠、血糖過低時，燃燒脂肪的效率不夠快，身體只好開始燃燒肌肉，反而得不償失。

(中時電子報)