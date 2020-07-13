學生暑假環島，900元買TR-Summer Pass，10日內不限次數搭乘。（台鐵局提供）

台鐵局運務處營業科長許民杰。（潘千詩攝影）

國內疫情趨緩，加上暑假到來，台鐵局今日表示，將自7月15日至9月15日止，限時發售「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券，票價900元，可用振興三倍券，10天內不限次數搭乘，只限學生。

台鐵局說，為鼓勵莘莘學子搭乘火車輕旅行，並加碼振興觀光旅遊，特規劃發行票價900元的「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券，本票券不預售，凡具學生身分資格，可於乘車當日至台鐵局各站電腦售票窗口憑有效學生證明文件購買，購票當日起可連續10日搭乘台鐵列車，不限區間、不限次數不佔座位，惟不得搭乘普悠瑪自強號、太魯閣自強號、郵輪式列車、觀光列車、團體列車及專車。

運務處營業科長許民杰說，以單趟台北到高雄，票價就要800多元，單趟台北到台東也要800多元，南迴要300多元，環島一圈大概要2000元左右，以環島來算，因為不限次數搭乘，票價相當優惠。

許民杰說，青年學子可以使用振興券購買TR Summer Pass，面額剛好是一張500元加兩張200元，如果父母想陪孩子環島，台鐵局也推出TR Pass鼓勵旅遊方案，3日券折扣後只要1200元。

(中時 )