三倍券選擇紙本的民眾，人數已經突破1035萬人，顯示多數人還是喜歡拿到實體券！網路觀察家朱學恒接受《中時電子報》專訪直言，15日之後，絕對會亂成一團…他呼籲民眾在前15天絕對不要去郵局，也千萬不要「靠近」便利商店，更酸溜溜地說，「除非你想做『日光浴』！」

三倍券領取哪裡排？宅神狂推這間有「郵局王祖賢」

那麼究竟要到哪裡去領券最好呢？朱學恒建議大家可以到高雄郵政總局，因為在那邊有個美女很正，號稱「郵局王祖賢」！到底有多正，他直接拿出手機秀照片證明所言不假，更開玩笑地說，建議行政院可以找美女員工當代言人，包準讓三倍券更受歡迎！

三倍券領取哪裡排？宅神狂推這間有「郵局王祖賢」（攝影/廖映翔）

究竟宅神口中的「郵局王祖賢」是何方神聖？其實這位女神姓林，登過PTT表特版，身材凹凸有致，引起眾人注目！網友曾分析，「目測她有E以上」，因此封她為「暗黑王祖賢」、「巨乳版王祖賢」。林姓正妹自己的IG，也擁有10萬粉絲，時常在網路和網友互動的她，也不吝嗇大方秀清涼養眼辣照造福粉絲。

隨著三倍券即將在郵局臨櫃領取，朱學恒推薦網友到「高雄郵政總局」排隊，恐將再掀起另一陣賞妹風潮。

三倍券領取哪裡排？宅神狂推這間有「郵局王祖賢」（圖翻攝/IG）

(中時電子報)