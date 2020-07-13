鐘翔宇不只英文成績優異，連數學成績也是全國頂尖，表現優異。（裕德雙語國際學校／張睿廷新北報導）

新北市裕德雙語國際學校精心辦學，培養出眾多表現優異的學生，其中1名6年級的同學莊淳雅在今年的劍橋英檢考試高分通過CAE等級(grade A)，等同全民英檢高級、雅思7.5的實力，超越台大外文所畢業門檻，達到國外頂尖大學入學錄取標準，另名8年級學生鍾翔宇則在1月獲得AMC數學測驗滿分，全國僅20人獲此殊榮，表現優異。

12歲的莊淳雅小一進入裕德雙語國際學校，因校方採用中、英語教學，為她打下紮實的雙語基礎，加上莊淳雅私下也熱愛英文閱讀與聽廣播，使她進步快速。

莊淳雅表示，每天睡覺前都會聽半小時英語教學廣播，增進自己的聽力，平常也會利用課餘時間讀上萬字的英文小說，上個月才讀完英國作家菲力普•普曼創作的「黑暗元素三部曲 His Dark Materials」，有空時也會練習英檢模擬題，增進英文能力。

莊淳雅母親說，校方給予的資源相當充裕，能讓孩子清楚了解自己不足之處，再由家長引導孩子閱讀課外書，或是聽英語教學廣播，培養孩子學習動機。

另名就讀8年的鐘翔宇一路從小學部直升國中部，去年11月參加劍橋英檢考試高分通過CAE等級(Grade C1)，等同全民英檢高級程度，並在AMC數學測驗，獲得滿分，全國僅有20人獲得這樣的成績，也顯示出鐘翔宇在語言及數學上的表現優異。

鐘翔宇表示，自己喜愛閱讀外籍原文書，增加自身英文能力，另對於程式設計比賽也很有興趣，還曾報名參加台灣大學主辦的NPSC網際網路程式設計大賽，未來想朝資訊工程方向發展，成為一名頂尖的工程師。

(中時 )