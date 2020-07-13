許多戲劇為了效果，時常在劇情中加入各種奇怪疾病，使民眾出現小症狀就感到不安。家庭科醫師陳欣湄就在節目上分享了一起案例，一名妻子帶丈夫就醫，說他丈夫出車禍後，好像得了失憶症，他進一步詢問症狀，沒想到一聽完，大家都傻眼，心想「這是外遇吧！」

陳欣湄醫師在節目上分享，有女子認為丈夫疑似患有失憶症，前來看診，沒想到結果都讓大家傻眼。(圖翻攝自東森綜合台 Youtube頻道)

陳欣湄在節目《醫師好辣》中分享，曾有電影劇情演出，女主角遭到公車撞擊後罹患失憶症，沒想到就有女子帶著丈夫找上他，並說「老公出車禍以後就怪怪的」，似乎罹患了失憶症。

患者老婆提出要求，希望能替他老公做仔細檢查，看腦中是否有血塊，或有無其他傷害。醫師立刻詢問症狀，有沒有伴隨手腳不能平衡的問題等等，男子皆說沒有，沒想到患者老婆接著說「我老公很奇怪，他每天晚上睡覺的時候，起來叫的名字都會叫錯人。」

聽完女子丈夫的症狀，大家也感到不知所措，該名患者的臉也很尷尬，立刻沉了下來，陳欣湄心想，「大家都已經有答案在了。」但他也沒辦法直接告訴對方，這種情況可以考慮透過徵信社來解決，畢竟立場不允許。

來賓聽完後，紛紛表示「這是外遇吧」、「那是另外一個症狀哦！」、「他應該要看一下大老婆的反擊！」連主持人也笑虧，這應該是「我的老公有外遇吧？」

(中時電子報)