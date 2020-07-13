立法院本周審查充滿爭議的監察院人事案，警方預防藍營支持者抗議，早早備好防禦工事，部署層層拒馬，國民黨團總召林為洲上午帶媒體繞立院一圈參觀拒馬。國民黨立委洪孟楷諷刺，「蔡政府執政，全國最大拒馬展又來了！」

洪孟楷說，本周即將通過備受爭議的監察院人事同意權案，立法院周遭昨天下午就「超前佈署」滿滿蛇籠拒馬，將可以進入院區的個個門口、路口都團團圍住，顧全大「菊」卻形成對民主的最大諷刺。

洪孟楷認為，尤其鐵馬上的尖刺與層層圍籠逼得路人必須閃躲與迴避，這跟執政黨未來要讓監察院成立「國家人權委員會」，不是互相矛盾嗎？

洪孟楷質疑，到底是把代表民意的立法委員當「黑衣份子」，又或者防可能抗議表達不滿監委人事案的群眾，如防「賊」一樣，在在都顯示執政黨的心虛。過去執政黨社運起家，鼓勵民眾上街頭爭取權益，表達對政府施政不滿，如今違背在野主張廢考監，還提名一個滿腹爭議的院長提名人，全面執政全面傲慢，漠視民意，卻擋不了民意的憤怒。

國民黨立委李德維也諷刺，「原來我是在四行倉庫上班啊，還以為是立法院」，一邊聲稱陳菊是眾望所歸的「人權鬥士」，同時卻架起層層拒馬阻絕悠悠之口。就算靠著「只有黨意，沒有民意」的民進黨團「投票部隊」當上了監察院長，人民記憶的，終將是這可笑、可悲、可恥，卻又可憐的一幕。

(中時 )