北市1家名列「安心旅宿名單」的旅舍，因去年初向觀光局申報「暖冬旅遊補助」時，涉嫌向親友借用身分證，詐領19萬7500元補助款，觀光局因發現該旅舍銷售額異常，懷疑遭虛報詐領，警方依詐欺罪送辦。台北地檢署因旅舍柯姓負責人夫婦坦承犯行，繳回犯罪所得，今給予2人緩起訴，期間1年，須繳交國庫20萬元。

交通部觀光局2019年初辦理「擴大國旅暖冬補助」，提供民眾在國內旅遊，每人1000到1500元的住宿補助，業者先提供住宿折價後，再拿入住資料向觀光局申請補助。

北市1家旅舍，申報數百筆住宿資料，申領80萬多元補助款。但事後觀光局查核發現，這家旅舍2019年1月住房銷售額，比前年度暴增4成，懷疑有虛假詐領情事，向警方報案。

檢警搜索旅舍查扣內帳，發現其中有上百名旅客資料，其實是柯姓負責人的親友，這些人實際未住宿卻提供個人資料，讓旅舍當人頭來申領補助。

檢方調查時，柯姓負責人夫妻坦承犯行，並將內帳記載詐領的補助款19萬7500元，主動全數繳回，檢方給予2人緩起訴，期間1年，2人各須繳交10萬元處分金給國庫。

(中時 )