行政院長蘇貞昌周末到新北視察衝浪基地，但他身時，臉部膚色明顯白了好幾號，引結發網友熱議。對此，他今(13日)出席表揚警政署警察活動受訪時，大笑地表示，「不是不小心啦，是很漏氣，因為我沒有擦這種化妝品的經驗」。

行政院長蘇貞昌到海邊宣傳衝浪觀光時，膚色顯得特別「白」，瞬間掀起一片討論，意外成為活動焦點。對此，蘇貞昌今還原當天過程，他大笑地說，因為沒有擦這種化妝品經驗，也不懂化妝品，這些都是女兒買給媽媽的，平常也不是他在用，當天太太就好心地提醒，一定要塗防曬油，就給他一瓶。

蘇貞昌透露，自己也不知道怎麼使用，下車以前，就通通擠了一手掌的量，然後通通塗上去，也不知道...後來看播出影片才知道「哇～好慘」，回家裡被太太一直唸，她還示範給我看，她是用一點點的量，「但我大概用20、30倍」，一手掌抹上去，所以很拍謝啦，很不好意思。

(中時電子報)