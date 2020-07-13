面對聯盟計畫今年9月在芝加哥打造第2隔離賽區，讓沒參加本季復賽的8支球隊進行訓練營與對抗賽，沒想到勇士當家球星柯瑞率先跳出來發聲，直接批評這個第2隔離賽區想法，對他而言根本毫無意義，或許只對那些沒打復賽的年輕球員有所幫助。

「嚴格來講，我很難去打毫無意義的比賽，這點是很明顯的，」柯瑞接受《ESPN》訪問表示，「但是對於那些年輕球員來說，他們想要打更多的球賽，假如從另外一個角度來看，他們即將面臨8到9個月沒球可打窘境，或許這可打破僵局。」

就算柯瑞都已認為第2隔離賽區的想法，對他而言毫無意義，但他並未完全把話說死，「我認為這是很好的嘗試，不過一切仍以安全第一，球員的健康才是最重要的問題，如果聯盟可以解決這些問題，我們就看接下來事情如何發展吧。」

目前並未參加本季復賽的球隊，分別是勇士、尼克、公牛、灰狼、黃蜂、騎士、活塞與老鷹，除了尼克並未表態，其他球隊都贊成聯盟第2隔離賽區計畫，畢竟對於柯瑞來說，他需要的是真正長時間休養，率先出聲認定毫無意義也算正常。

(中時 )