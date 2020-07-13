娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！昔日玉女紅星遭忌 第一夫人摘她子宮、扒光全裸任凌辱；昔日「香港四大美男」徹底崩壞 39歲陳冠希近照邋遢老態盡現；11歲女童寫作業喊頭痛趴桌 「暴斃已長屍斑」爸媽崩潰求救；不雅裸照流出 女星認「前男友散布威脅」吐實情。

娛樂8點半》韓國資深女星張美姬在電視劇《六個孩子》飾演獨立將6個兒女拉拔長大的單親媽媽，勵志又感人的劇情賺人熱淚，當年在中視播出創下收視佳績。然而在70年代紅極一時的張美姬，卻在事業最顛峰時，捲入了一樁駭人聽聞的傳聞，令她一度遠走美國，聲勢也大不如前。

香港39歲男星陳冠希，當年剛出道時憑著一張俊俏臉蛋擄獲兩岸三地少女芳心，人氣最顛峰時期，還與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男。只是隨著他年齡漸長，也被不少網友發現長相大崩壞，近日直播截圖更在陸網瘋傳，臉上滿佈斑點、老態盡現的模樣令人驚訝不已。

即使身體再怎麼「年輕有本錢」，也無法抵擋意外的發生，而爸媽眼睜睜看著還小的子女突然撒手人寰，是多麼崩潰的事！小兒科醫師陳木榮上節目分享了讓人遺憾的案例，曾接獲一對夫妻求院方搶救11歲的女兒，然孩子送到醫院時已經血液凝結長屍斑，搶救30分鐘仍未讓奇蹟出現，而事後調查孩子的死因，竟是「腦中風」，讓醫護人員也震驚不已。

2020香港小姐競選第二輪面試於10日舉行，其中26歲的麥淑螢已是第二次參選港姐，未料近日她被爆料與男友人涉及多宗金錢糾紛，更捲入不雅裸照疑雲，對此，她也出面回應，坦言曾被前男友威脅。

(中時電子報)