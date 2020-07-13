台中市長盧秀燕表示，市府整合各機關所提的振興三倍券優惠方案推出「振興超十惠」，超過十項優惠，提供市民好買、好逛、購物2.0的安心旅遊。（盧金足攝）

台中購物節1日起跑，登錄金額已高達3億多元，透過約3萬家優惠店家提供各式折扣，以及市府提供市區小豪宅、百萬現金獎、汽車豐富獎項，帶動民眾消費熱潮，市長盧秀燕13日加碼宣布好康優惠3.4億元獎不完，「振興三倍券到台中十倍奉還」，還向五都市長喊話要加油，「台中市三倍券優惠領先六都，其他五都趕快跟進！」

盧秀燕表示，中央振興三倍券十五日就要上路，台中購物節搭配三倍券方案，為全國最大獎最優惠的大獎，台中市提出二點零版的台中購物節，送千萬豪宅、百萬現金，中央振興三倍券來台中使用最划算。

台中購物節強強滾，盧秀燕提出「三倍券」關鍵字，「在台中使用振興三倍券，台中十倍奉還」，台中購物節推出優惠總值高達三點四億元，來台中這座城市花三倍券，會讓你眼花撩亂，多不勝數」。

「各縣市推出優惠，但台中市獎最大」，盧秀燕向全國民眾呼籲，不用比較那個縣市最優惠，乾脆來台中就可以得到最大獎，店家還會提出優惠再優惠，打折再打折，加碼再加碼的方案，來台中消費就對了。

新北、台北、台南等縣市政府推出振興方案，也是優惠折扣及消費抽獎，台中市府在中央未推出振興方案前，台中購物節已超前推出搶得先機，市府為延續8月底後購物節活動結束後的消費動能，整合各機關所提的振興三倍券優惠方案推出「振興超十惠」，超過十項優惠，提供市民好買、好逛、購物2.0的安心旅遊。

市府表示，「振興超十惠」整合經發局「台中購物節、大獎天天抽」、「趣遊台中、振興加倍」、「星級旅遊、物超所值」、「夜市超值餐好食在」、觀光旅遊局「遊台中只要1888 購物抽獎一路發發發」、文化局「文化館舍、優惠待客」。

勞工局「青創好物、齊拚振興」、運動局「運動優質、健康加值」、農業局「農遊好好玩」、交通局「搭公車購物五夠讚」、原住民族委員會「台中原味好購GO」、客家事務委員會「有購好客」及東森幣8倍回饋等13項振興好康方案。

優惠面向涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈、藝文場館，不論是個人消費旅遊亦或全家大小一同參與，都非常的適合，透過振興三倍券的消費，能讓民眾有一種買愈多就賺愈多的期待。

經發局長張峯源指出，民眾在15日拿到振興券後，當日即至購物節優惠店家進行消費並登錄發票，透過優惠店家發票金額3倍計，最高將可有多達800多次抽中大獎的機會。

(中時 )