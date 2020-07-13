麗清(3346)第2季營收重回10億元之上，由於6月大陸超過40款新車推出，加上麗清已經量產及在手訂單超過50款電動車、新能源新車款的專案，法人預期下半年營運將優於上半年，持續呈現逐季攀升表現。

麗清第1季面臨傳統淡季加上疫情封城影響，單季營收掉到6.57億元，產能利用率偏低，每股虧損1.71元。不過，隨著大陸車市好轉，營收在4月起恢復正常，第2季營收回到10.53億元，年增0.4％。

麗清第1季LED頭燈14.2％，尾燈51.4％，晝型燈34.4％，第2季尾燈出貨量季增7成，頭燈季增4成，上海、東莞兩大生產基地產能利用率回到9成。而今年上半年麗清供貨LED尾燈給上汽大眾驕車款朗逸，該款車今年上半年在大陸新車銷售量高達18萬台以上，挹注麗清出貨動能。

中汽協將2020年大陸汽車銷售量目標，由原先的衰退15～25％上修至衰退10～20％，大陸品牌車廠也在6月積極推出新車，累計達到40多款新車問市，而新能源車比重提升，包括廣汽新能源Aion V、上汽通用五菱新寶駿E300/E300Plus等，皆為新能源車與電動車款。

目前麗清手上接單50款電動車、新能源新車款LED車燈專案，有望隨著客戶需求增加出貨。

(時報資訊)