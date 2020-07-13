測試大廠京元電（2449）股東常會通過配息1.8元，今（13）日進行除息交易，每股參考36.75元。京元電今早持平開出後一度小漲0.14％至36.8元，填息率約2.78％，惟隨後賣壓出籠致使股價翻黑走低，早盤維持逾1.6％跌幅，陷貼息窘境。

京元電股價自5月底向上走高，9日觸及39.9元、創2004年5月初以來16年新高。由於1個半月來波段漲幅已逾3成，致使近日股價高檔震盪拉回。不過，三大法人持續偏多操作，上周合計買超達1萬5073張，又以投信買超達1萬2436張最多，外資買超3528張。

京元電2020年6月自結合併營收24.98億元，雖月減3.33％、仍年增18.67％，續創同期新高、亦為歷史第4高。帶動第二季合併營收76.67億元，季增9.52％、年增達25.88％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收146.59億元，年增達29.15％，續創同期新高。

京元電受惠5G基地台、智慧型手機等網通晶片測試訂單需求持續暢旺，加上WiFi、電源管理等晶片需求同步轉強，帶動今年營運成長動能暢旺。法人看好，在稼動率提升下，京元電第二季毛利率及獲利可望優於首季，看好第三季旺季營收將續創新高。

展望後市，京元電董事長李金恭認為，下半年半導體晶圓廠製程能力加入提升，高低階產能持續吃緊，在5G技術啟動下，網通設備、人工智慧、物聯網等5G帶動的各式需求將陸續顯現。因此，京元電目標今年營收再大幅創高、獲利挑戰近10多年高點。

李金恭表示，將持續推動智慧工廠各項計畫，致力中國大陸子公司擴產後營運管理能力，控管資本支出及投資成本，提高機台平均稼動率。透過持續調整公司體質、掌握競爭優勢順應變化，對今年營收與獲利成長仍深具信心、樂觀看待。

(時報資訊)