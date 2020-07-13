台股實施逐筆交易後，成交量明顯放大，而電子下單比也向上攀升。台新證券攜手三竹資訊於台新證券APP-PhoneEZ推出閃電下單服務。

台股市場於今年3月23日全面施行逐筆交易新制與國際正式接軌，新制上路後的股市，交易更加快速、價格揭示更即時，除了市場成交量能增加之外，隨著民眾使用電子交易平台的需求持續增加，推動電子下單比重攀升，於5月單月整體市場電子下單占比已突破7成，創下歷史新高。台新金(2887)旗下台新證券總經理林(南犬)群表示，為滿足民眾使用電子交易系統快速下單掌握契機的需求，台新證券攜手三竹資訊於台新證券APP-PhoneEZ推出閃電下單服務，僅兩個步驟即可完成交易，讓民眾用最簡易又便利的方式，進行快速下單交易，從容馳騁台股市場。

林(南犬)群指出，一般電子交易平台的下單程序較為繁瑣，得先從報價畫面連至下單畫面，每次交易均須設定買賣條件，確認後再執行下單才算完成委託。台新證券積極解決民眾證券投資交易的痛點，現在民眾只要使用台新證券APP-PhoneEZ，進入閃電下單服務，設定好買賣條件，於報價畫面點選欲交易價格，即能完成委託。簡單來說，只要一個介面、兩個步驟，就能完成電子下單，能同時能掌握委託成交資訊，交易速度不落人後。他補充表示，面對股市波動快速時，新推出的閃電下單介面能一鍵刪除多筆委託，民眾也能快速刪單降低投資風險。同時，為了避免民眾在交易畫面轉換時，誤觸下單，因此台新證券也特別設計了防誤觸的貼心功能，讓民眾可安心的進行快速交易。

(時報資訊)