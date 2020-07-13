商務NB及蘋果新品等周邊金屬零件出貨持穩，新日興(3376)第3季業績可望優於第2季，今天除息首日強勢大漲，不僅順利完成填息，更創下2009年10月5日以後新高價。

蘋果AirPods等產品銷售因各國陸續解封需求增溫，商務NB需求穩定，讓新日興下半年營運獲得支撐。

新日興今年成長動能包括：AirPods系列充電盒及蘋果新款iPad的鍵盤機構件，儘管受到疫情影響，今年AirPods出貨預估由原先的9000萬套到1億套下修至8000萬套到9000萬套，但仍較去年約6000萬套成長40%到50%，而蘋果iPad受惠於線上教學出貨穩定成長，兩大產品成為新日興業績的重要推手。

新日興6月合併營收為12.67億元，年增35.95%，累計第2季合併營收為37.65億元，季增42.45%，累計上半年合併營收為64.1億元，年增31.07%，由於第2季合併營收大幅拉升，法人預估，新日興第2季毛利率及獲利將明顯優於第1季。

新日興表示，雖受疫情影響，產業有雜音，但第3季NB訂單維持水準，且美系客戶新產品拉貨啟動，在新客戶及新產品挹注下，第3季出貨及營收可望較第2季成長，下半年業績可望比預期好。

新日興今日除息，每股配息4元，盤中股價強勢大漲，順利完成填息。

(時報資訊)