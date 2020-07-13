無塵室廠漢唐(2404)受惠半導體大廠擴產，在客戶工程款大舉認列下，6月營收衝上44.64億元新高，月增率約79.5%，年增102.34%；並挹注第二季營收創單季新高，達99.94億元，季增45.98%。上半年營收168.41億元同締新高紀錄，年增34.71%。

漢唐今早在6月營收創新高激勵，股價開高走高，盤中最高224.5元，快馬加鞭完成填息的目標。

受惠台積電與台灣美光持續擴產，漢唐接單暢旺，上半年營收創歷年同期新高且年增逾3成，法人預期，漢唐今年營運表現可望更上層樓，將續創歷史新高。

漢唐目前在手訂單金額高達540億元，預期今年營運不會像2019年出現大幅波動，業績可望繳出優於2019年水準。法人看好，漢唐2020年營收將可望改寫歷史新高，獲利同步續創新高，力拚賺近兩個股本。

漢唐今年第一季營運表現創次高，單季營收68.47億元，季減約4.6%，年增2.37%；毛利率18.64%，季增0.71個百分點，年增2.21個百分點；稅後純益7.46億元，季減4.73%，年增4.35%，每股稅後純益3.91元。

漢唐去年受惠台灣市場業務倍增，整體營收與獲利同創歷史新高紀錄，營收239.2億元，年增31.95%，每股純益14.77元。每股配發13元現金股息，6月17日除息。今日早盤股價一度大漲18.5元達224.5元，完成填息目標。

(時報資訊)