台北市社會局長劉志光因健康因素閃辭，預料將由市府顧問周榆修接任。市長柯文哲13日被問及找周是否因為較能應付議員，他回說：「不可以隨意說出長官的心思」，經今早市長室晨會投票決定人選，預計16日府內人事調度會處理。

柯文哲今早出席「台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」宣傳活動，外界對於沒有選北市聯合醫院副總院長許家禎，是因為周榆修較可應付議員？柯回說：「不可以隨意說出長官的心思」。

當被問到有想過社福團體覺得妥當嗎？由於今天市府未安排柯文哲受訪，他則說，通常記者獨家是最忌諱，有獨家就會獨漏，所以獨家是很危險的行為。

媒體追問為何沒選許家禎，柯文哲說，經市長室會議投票，投票沒辦法，「我是按投票結果」，16日府內人事調度會處理。

除了社會局長人事，祕書長薛春明也將退休，由副祕書長陳志銘接任，北市府發言人由主任研究員陳智菡接任。

(中時 )