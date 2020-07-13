國衛院細胞與系統醫學研究所李華容副研究員研究團隊發現，幹細胞外泌體較間質幹細胞更具有促進組織再生的能力，又能避免細胞植入手術的風險及副作用，對再生醫療帶來新的突破。此系列研究已分別於2019、2020年發表於國際再生醫學權威期刊《STEM CELLS Translational Medicine》，並獲得國外媒體專欄報導。

該技術已取得中華民國專利，且同步申請美國、英國、日本專利。李華容博士表示，目前幹細胞外泌體的研究範圍雖然僅限於治療神經相關疾病，但未來可望用於治療退化性疾病、組織或器官損傷、細胞缺陷、神經退化性疾病、腦與脊髓創傷、中風、學習障礙、巴金森氏症、心肌梗塞、肌肉萎縮症等疾病。

國衛院指出，利用特殊技術刺激間質幹細胞，可分離出具有修復細胞功能的「幹細胞外泌體」(Stem Cell-derived Exosomes)，並從中鑑定出促使腦神經再生及腦部功能恢復之活性物質。若對大腦受損的小鼠注射幹細胞外泌體，觀察到受損的神經細胞可以長出突觸，神經細胞的數量可以恢復到原本的6成。

近年來，因發現幹細胞具有再生、分化成各種組織器官細胞的潛力，以幹細胞為基礎的「再生醫學」研究突飛猛進，日本學者山中伸彌發現的誘導型多能幹細胞(iPSC)被視為新興醫療的明日之星。

2019年9月衛福部通過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正條文」後，台灣再生醫療領域正式邁向細胞治療產品研發、臨床應用，及實質嘉惠病患的階段。雖然多項臨床研究已顯示，幹細胞有望修復神經系統損傷，但幹細胞培養及穩定保存不易，且仍需要以手術方式植入，細胞植入手術引發的併發症和異位組織形成的可能性等，仍然是幹細胞治療的一大隱憂。

為了讓幹細胞治療及可能的應用更加普及，同時解決併發的負面反應，研究團隊致力於發現幹細胞具有修復能力的關鍵。研究發現，細胞外泌體是細胞用來和外界溝通的一種工具，在不同環境下所裝載的訊息也不同。以特殊技術刺激廣泛存在於骨髓、脂肪裡的間質幹細胞，可分離出具有修復不正常細胞缺失功能的「幹細胞外泌體」。在大腦受損的小鼠實驗中，用注射方式提供帶有「修復」能力的外泌體， 1週後觀察到受損的神經細胞可以長出突觸，更在1個月後發現受損區域神經細胞的數量可以恢復到原本的6成，且動物的認知、學習和記憶功能皆獲得改善。

(工商 )