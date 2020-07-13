日資的產險公司三井住友海上集團明台產物保險因非常強健的財務風險結構及令人滿意的品牌與知名度而不受疫情影響，連續12年獲中華信用評等為twAAA級及「穩定」的評等展望。

中華信評在評估報告指出，明台產險在臺灣產險市場中占有良好的市場地位與正向的聲譽和企業基礎，與三井住友海上集團（以下簡稱母集團）的整合程度令人滿意，而且明台產險的營運績效表現也持續符合其母集團的預期，使明台產險在其母集團的海外業務開發策略中占有高度策略性（highly strategic）地位。2020年雖受新冠肺炎（COVID-19）大流行的影響，三井住友海上集團在包括核保技巧、再保資源以及新商品開發等方面仍持續為明台產險提供強而有力的支持，因此中華信評預期明台產險在未來2至3年內仍將實現相當於產業平均水準的增長。

明台產物保險副總經理兼發言人李志昌表示，面對新冠肺炎影響，2020年明台產險仍將遵循集團策略開發新商品，提供客戶更多樣化的選擇，並確保員工的工作權益與保障員工及其家人的生活。

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