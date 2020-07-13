本月3日，海軍陸戰隊99旅步二營3日於桃子園外海進行「聯合登陸作戰」預演時，一艘「特戰突擊橡皮艇」翻覆，除造成2名參演士官殉職外，更有1名海軍教準部優秀軍官為此輕身身亡。在這意外悲慟的時刻，曾在出陸軍特戰部服兵役的民進黨智庫副執行長吳怡農，在7月6日於臉書質疑漢光演習大多是為了「表演需求，而這場演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差；只要順利完成表演，就算是達成任務。」此言一出除引發社會嘩然外，國防部也在第一時間嚴正駁斥，甚至連身為三軍統帥的同黨籍總統蔡英文女士也針對這一發言，表示對國軍「不盡公平」。

在吳怡農此次發言的背後，我們不難看出他「以管窺天」的無知，而更讓人感到驚悚的，是在投入立委選舉前的吳怡農，居然曾在國安會任職過，我們可以合理地推斷，連在執國家安全牛耳的國安會層級的「要員」，居然不清楚在戰時擔負國家「戰略預備隊」海軍陸戰隊其大致的任務，難道你不會對我們負責襄佐總統在國家安全事務上決策人員的本質學識及視野素質產生疑慮嗎？

吳怡農在受訪時指出，「我們軍事狀況已經改變太多了，所以我們需要隨著威脅的改變去調整。」國家軍事狀況及敵情威脅的確因時空環境、國家戰略、科技發展有所改變，然而國家「戰略預備隊」任務及用兵理念，不會有太大的改變。「戰略預備隊」是國家武裝力量最高指揮機構直接掌握並由強大合成軍隊組成的機動武裝力量，它是整體戰略部署的組成部分，用以完成預定任務或應付戰爭中的意外情況，是穩定戰局、爭取主動、轉化戰爭形勢的「突擊力量」。「戰略預備隊」的出現和運用，與武器裝備的發展、戰爭規模的擴大和戰爭持續時間有著密切聯繫。

「戰略預備隊」通常疏散隱蔽地部署在戰略縱深便於機動的位置，集中使用在主要戰略方向和有決定意義的時節。戰略防禦時，用於增大防禦縱深，消滅戰略空降和登入之敵，抗擊敵戰略突破，以穩定戰局；戰略進攻時，主要作為戰略拳頭，用來擴大戰果，保證戰略決戰的勝利。現代戰爭中，戰略預備隊的地位和作用明顯提高，許多國家除加強其戰備訓練外，還特別重視武器裝備、物資器材的儲備和戰略後方基地建設。

這次演習由於人員傷亡，導致了相當多的爭議甚至批評，其實失敗或錯誤是有助於學習的，端看你用甚麼態度與方式去面對而已。失敗是有效訓練的得力助手，尤其是失敗造成的壓力，只要能夠縮短錯誤與修正間的迴圈，擴大修正的效果，對部隊是可以帶來正面的效應。然而這次事件，也成為一面照妖鏡，照出了某些人的無知。

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(中時電子報)