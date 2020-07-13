人才是大陸互聯網、網通企業在用戶數之外，另一個爭搶的目標。據外國媒體PhoneArena報導，蘋果CEO庫克與蘋果的合約只剩下最後一年，有大陸網友看到了這則報導，立刻標記小米的雷軍，並向他喊話，「你有沒有想法？機會就這一次，抓不住就錯過了。」庫克會來小米嗎？到小米的可能性高嗎？成為有趣的討論話題。

先前，小米不斷「招兵買馬」，2019年有通訊設備商金立前總經理盧偉冰加盟小米，2020年有聯想前副總常程、前暴風TV CEO劉耀平加入。對此，有不少網友戲稱小米正在組成「復仇者聯盟」。

就在網友調侃小米之時，蘋果CEO庫克也將卸任。庫克與蘋果的合約將於2021年到期；合約到期後，庫克是走是留，目前，蘋果官方尚未出面回應。不過，大陸網友已經開始幫庫克「安排下一步」。

有網友轉發了庫克與蘋果的合同即將到期的新聞，並標記雷軍喊話說「你有沒有想法？機會就這一次，抓不住就錯過了」；另有網友調侃「雷軍歡迎庫克加入小米」。

確實，庫克到小米的可能性大不大，是一個有趣的問題。首先，庫克在蘋果進年拿的報酬非常高，據彭博社公布的2019年收入最高的CEO榜單，庫克以1.33億的報酬位居第2。如果庫克來小米，小米要為庫克支付多少薪酬是個很有意思的謎題。

不過，庫克今年已經60歲。60歲的庫克，還能在商場奮鬥幾年，這或許是一個變數。

回顧庫克在蘋果的經歷，他在2009年、2010年，因賈伯斯罹癌兩次休假，庫克從2010年1月開始代理CEO一職，並在2011年8月25日正式擔任CEO，並於董事會簽訂了長達10年的合約。

(旺報 )