前日(11日)凌晨2時，新北市一名黃姓先生到板橋一間便利超商寄包裹，怎知和大夜班店員一言不和引發口角，店員更亮出甩棍自衛，黃先生感到被恐嚇氣得報警。事後到店找店長理論，要求看監視器，竟又再次爆發口角。對此超商總公司回應，將要求門市懲處員工，並重新教育訓練。而該店員則因未經許可持甩棍依違反《社會秩序維護法》開罰。

黃先生表示11日凌晨，他到便利商店寄貨，向店員領取寄貨時使用的專用資料袋，但他連問3次店員卻都無回應。還被嗆說：「你是不會說請嗎？」，態度極差讓他感到不滿，更表示：「寄貨寄了1-2年以上，沒遇過一個店員是這樣的」！

黃姓男子在《爆怨公社》上發文氣憤表示，隔日要再去找店長理論。怎知黃男到店找店長理論時，希望調閱監視器，卻又爆發一次嚴重口角。兩人身體距離相當近，就快要打起來了。黃男求自保錄下了影片，而黃男疑似對店長出手，從影片內容還可聽到店長說：「你碰到我對不對？我調監視器看」；黃男也不甘示弱回應：「去調出來看，前一晚的畫面也通通調出來」，現場情緒緊張兩人不停互嗆。

事後超商總公司則回應，職員只是為求自保而拿甩棍，並無拿起來攻擊他人或揮舞，目前已依違約處置，並要求重新教育訓練。而該名大夜班員工未經許可持有甩棍，依違反《社會秩序維護法》裁罰。

(中時電子報)