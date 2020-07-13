千呼萬喚始出來，三倍券即將在15日正式上路！不過這一段時間三倍券爭議從未間斷，宅神朱學恒接受《中時電子報》專訪就提到，三倍券主要是希望振興經濟，但從一開始講說完全電子化，希望民眾多使用行動支付或者是信用卡綁定，但後來才發現是「看到鬼」，痛批經濟部：「以為在月球開礦啊！」

三倍券是「看到鬼」！？ 宅神轟當民眾「塑膠」騙來騙去

對於將近有八成五的民眾都選擇領取「實體券」，朱學恒表示不意外，「人民也不是白癡，算一算就知道紙本券用起來最方便」！實體券優惠較多，到各地都能用，而且只要投一千塊，就能拿到三千塊。

三倍券是「看到鬼」！？ 宅神轟當民眾「塑膠」騙來騙去（圖/廖映翔）

接著他抨擊砲火更猛烈，「在這種情況下，社會就出現你騙我、我騙你、他騙公司的狀況！因為經濟部想騙大家都用電子支付，問題是消費者也知道，電子支付要綁五千塊，不合算！」不過接下來換銀行開始緊張，想說似乎沒賺到，於是加碼再祭出優惠，只不過限額限量！「如果你真的中了他的陷阱之後，你後面再比就發現『糟糕，銀行又騙我』，因為銀行給的是新客戶優惠，如果你是老客戶，不好意思，老客戶就是『塑膠』…」這樣根本沒有加乘效應，就是騙來騙去、從頭騙到尾！

(中時電子報)