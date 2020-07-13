搶盛夏餐飲商機，世界奢華茶葉品牌TWG Tea宣布推出「2020盛夏季節限定雙人套餐」，標榜以頂級茶品入菜的主餐，搭配精選茶品與華美甜點，自7月15日至8月31日茗茶鑑賞家可於TWG Tea台北101購物中心5樓沙龍享用每套定價為新台幣1,500 元的美饌（另加一成服務費）。輕奢的料理亦可自己獨享，TWG Tea單人套餐定價為新台幣950元（另加一成服務費）。

「TWG Tea 2020盛夏季節限定雙人套餐」以頂級的茶調主餐搭配茶香麵包、主廚特製湯品、甜品與精選茗茶，為今夏揭開嶄新視覺與味覺體驗的第一章。TWG Tea推薦主餐香煎太刀魚（Seared cutlass fish infused with Valentine Breakfast Tea）搭配絲瓜蟹肉燉蛋，佐戀人早餐茶香鮭魚卵與蒔蘿油，與馬斯卡邦醬汁搭配。食客也可品嚐主餐法式里肌菲力捲、伊比利火腿羽衣甘藍豬肉捲，以茶香點綴，主廚巧匠工法為這道菜淬鍊出舌尖的動感。

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