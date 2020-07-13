櫃買中心今（13）日表示，學習王科技公司（6780）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，學習王科技公司成立於民國101年1月間，董事長兼總經理為郭英標，主要經營業務是幼兒、國小、國中、高中數位學習內容產品，送件時資本額為1億1,900萬元。學習王科技去（108）年業績，營收4億7,442萬元，稅前盈餘4,082萬元，稅後盈餘3,240萬元，每股稅後盈餘3.25元。

(工商 )