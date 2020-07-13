台北中山雅樂軒酒店搶振興券商機推出回饋專案，7/15日起至8/31期間平日晚間於酒店17樓的W XYZ bar，使用紙本振興券3,000元全額消費，即可兌換「當晚」快活樂窩住宿一晚，每晚限定兩間。當晚若使用兩份紙本振興券6,000元，即可兌換兩間。餐飲服務費另計。

台北中山雅樂軒酒店表示，活動適用時間：七月的週三與週四，八月的週日至週四。

(工商 )