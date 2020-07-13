台北中山雅樂軒振興券回饋 酒吧紙本全額消費送住房 11:512020/07/13 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北中山雅樂軒酒店搶振興券商機推出回饋專案，7/15日起至8/31期間平日晚間於酒店17樓的W XYZ bar，使用紙本振興券3,000元全額消費，即可兌換「當晚」快活樂窩住宿一晚，每晚限定兩間。當晚若使用兩份紙本振興券6,000元，即可兌換兩間。餐飲服務費另計。 台北中山雅樂軒酒店表示，活動適用時間：七月的週三與週四，八月的週日至週四。 (工商 ) #振興券 #台北中山 #紙本 #全額 #雅樂軒酒店 也許您會感興趣 玩食熱門新聞 牛肉麵也能這樣做！台北「勝面」連乾麵都好吃 - 旅遊 - 工商 暑假抽10天搭火車環島 台鐵局推學生限定價900元 - 旅遊 4位達人盲測罐裝黑咖啡 這5款最好喝 - 旅遊 頂級茗茶入饌 TWG Tea盛夏限定雙人套餐開賣 - 旅遊 - 工商 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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