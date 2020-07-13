康和證券集團深耕校園，連續十三年舉辦暑期產學合作，在各校建立良好口碑；不畏新冠疫情，今年康和證券持續舉行第十三屆暑期產學合作，來自加拿大、英國名校的學生返台參加。國際級的校際交流，讓今年的康和產學合作激盪出不同火花。

第十三屆康和暑期產學合作7月13日舉行開訓典禮，康和證券集團董事長鄭大宇期勉學子深入學習，盡情發揮，多元嘗試，結交不同學校的朋友拓展人脈，透過產學合作的訓練為自己的職涯超前佈署。

本屆實習學子精英備出，除了有台北大學、台北商業大學、銘傳大學的財金相關系所學生參與之外，曾經登上TED講壇的台大財金系學生也是今年康和暑期產學合作的學員。另還有來自加拿大排名第一的多倫多大學、以及英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）兩所名校的高材生，利用暑假期間來康和體驗職場。

康和證券集團連續十三年舉辦暑期產學合作，學子們透過為期六週的暑假時間參與康和，認識金融市場，亦可趁此機會檢視學校所學理論與實際運作上的差異；康和證券集團更動員超過十個部門，全力支持這項有意義的活動。有別於短天期的金融營隊，康和暑期產學合作的時間長達六週，除了由不同講師介紹市場概況及實務運作之外，學生們依照所學及志願到不同部門實習，最後一週則分派至各分公司，實地了解「營業員的一天」，讓學子們未來進入職場可以無縫接軌。

十年前就開始參與康和產學合作的台北大學金融與合作經營學系副教授施懿宸表示，新冠疫情衝擊許多產業的營運，康和卻仍排除萬難舉行產學合作，持續善盡企業社會責任，實屬難能可貴。康和多年來堅持不懈的產學合作亦已開枝散葉，培養出多位優秀學子在各領域發光發亮。

康和證券集團重視年輕學子在學識與專業技能的培育及發展，期望學子們在徜徉於學術殿堂之際，也能夠兼顧專業技能的養成，成為在多元領域皆能游刃有餘的斜槓青年。除了持續舉辦產學合作之外，康和證券贊助稻江商職青棒隊為國球打氣、鼓勵原住民球員多元發展，捐款銘傳大學金融科技學院獎助清寒學子求知圓夢，康和未來將持續深耕校園，培育未來人才。

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