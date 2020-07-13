人民幣兌美元中間價13日報6.9965元，較上日報價6.9943元下跌22個基點，單日跌幅0.03％。

人民幣兌美元在岸價與離岸價則是雙雙小升，截至上午10點52分，在岸價報7.0029元，較上日收盤價7.0071元上揚42個基點，單日漲幅0.06％。離岸價報7.0027元，上揚80個基點，單日漲幅0.11％。

(工商 )