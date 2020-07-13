日前在聯發科（2454）股價飆漲後，於7日晚間出報告的外資研究機構Aletheia資本，證交所證實，這家所謂的「研究機構」Aletheia，並未在台灣登記，對於所有未在台灣登記的外資券商，「都無法可管，也管不著」，「真的是外資券商嗎？投資人自己要判斷！」

聯發科7月股價飛越600元大關，收618元大漲29元漲幅4.92％，當天晚上外資研究機構Aletheia資本出具最新報告，直指聯發科目標價1,000元，晉升至「千金」之列，8日股價一早爆大量、最高飆上674元，惟隨後2個交易日股買最低回挫至616元，今（13）日到上午約11點時，股價再走堅至約627元上漲11元。

外資研究機構Aletheia資本近出具多家台灣重量級公司的報告，聯發科千金的報告引起市場關注，依證交所官網公告，目前在國內有登記的外資券商約僅有15家，許多常在媒體看到的外資報告，並未在台灣登記。

證交所提醒投資人，對於未在台灣登記的券商證交所管不著，也無法可管，投資人自己要留意投資風險。

(工商 )