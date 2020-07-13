台北市一對情侶去年12月間到中山區一電影院，當時買了漢堡打算入場，卻被電影院員工制止，表示「漢堡屬重口味食物」，3人因而起口角，在一旁排隊的林女見狀加入戰局，最後變成情侶檔與林女吵架。事後林女對情侶提告，地檢署調查後認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

根據了解，去年12月間，吳男和周女情侶檔帶漢堡到電影院準備看電影，但被工作人員告知，「漢堡屬於重口味食物，不能帶進場」，雙方因此發生爭執，當時旁邊排隊1名不相關的林姓女子看不過去，對著情侶說了句：「你現在不就知道了」，情侶轉而與林女吵架。事後林女稱情侶檔罵她「雞婆」、「婊子」等字眼，提告《公然汙辱》。

檢察官調查時，吳男表示眼看女友和別人吵到打起來，於是先將2人拉開，並向林女說「我們跟電影院員工的事，關你什麼事」、「你很雞婆」等。周女則否認罵對方「婊子」，但有說：「靠么」，「這是我的口頭禪」。

雙方各說各話，檢方直接勘驗錄影畫面，因影片中人聲過於吵雜，並沒有清楚聽到情侶檔辱罵「下賤」、「不要臉」、「婊子」等語。最後檢方認為，雙方起爭執原因，來自於林女說的「你現在不就知道了」，即使情侶說出粗俗語言，是為了發洩情緒而非侮辱之意，因此將全案以不起訴處分。

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(中時電子報)