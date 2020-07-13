紐約洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年春訓被診斷出小腿一級拉傷，原以為趕不上開季，但賽季受到疫情影響推遲，史坦頓如今就宣布，他已經準備好迎接開幕戰，不過夏訓隊內賽從未下場守備的他，開幕戰僅能以指定打擊身分歸隊。

史坦頓春訓時因為小腿拉傷，如果球季正常開打，他將會進入傷兵名單內，但春訓隨後就因為疫情關係宣告中止，直到7月份才重新恢復，而他也在這段時間進行養傷，準時在夏季訓練營中歸隊，幾天前在模擬賽中還打出一顆直擊田中將大頭部的強襲球。

史坦頓加盟洋基後多次進到傷兵名單，上季因為左二頭肌第一級拉傷，整季只出賽18場比賽，對於他的傷勢，洋基球團也不敢大意，因此夏訓隊內賽時都沒有讓他下場守備，所以開幕戰他將以指定打擊身分亮相。

史坦頓說：「我變得更好了，一切都準備就緒，一直在進行打擊練球。」他也表示，過往的傷痛現在也沒有跟身，身體已經恢復健康了。

對於本季將以閉門方式開戰，史坦頓說：「這很有趣，因為我們不知道喇叭是否會出現球迷喧囂聲，這對我們來說是一種全新的體驗，但歸根究柢，打擊，是你跟投手之間的事情，所以如果你認為這些勢將成為障礙，那麼你可能還沒準備好集中精神。」

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(中時電子報)