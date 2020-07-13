清水國小在「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，勇奪冠軍。（清水國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水國小在「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，勇奪冠軍。（清水國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水國小選手常頂著烈日練球。（清水國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水國小參加「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，一路過關斬將，10日進入總決賽，經過3天鏖戰，終於打敗眾多好手脫穎而出，勇奪冠軍；個人獎項中，蔡鎰澤獲選「最有價值球員」，「金手套」獎由當家門將陳立鈞拿下，可說是三喜臨門。

「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」由教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦，來自全國22縣市共有400多隊報名，自5月份開打，因受疫情影響，總決賽延至7月10日舉辦。總決賽雖遠在台北進行，但選手家人均暫時放下工作，從台中北上為小朋友加油打氣，啦啦隊氣勢如虹，著實振奮全隊的士氣。

校方表示，能贏得這次比賽，真是天時、地利、人和皆俱備！冠軍戰比賽時間在下午4點開打，洽是選手們每天頂著烈日，揮汗練習時間，在這個時間比賽，往往也是小朋友潛力最能發揮的時刻。

在人和方面，選手是同班的同學，平日就生活、學習在一起，因此彼此間的默契十足，大部份球員自幼兒園時期就跟著唐駿榮、張禾諭兩位教練練球，長期下來，教練與球員間培養了高度的信任感，因此全隊能上下一心。

校長洪瑞佑指出，這份榮耀是學校教練終年無休指導，家長長期陪伴及無私奉獻的結果；另外教育局同意讓學校設立體育班，長期挹注資源，聘請專業教練，讓這群愛運動、愛踢球的學童有更多的時間練球。

清水國小指出，教育部體育署辦理這次賽事並補助比賽相關經費，都是成就這群孩子夢想的幕後推手，也希望未來能幫助學校改善球場品質及週邊硬體設備，讓清水這文化小鎮將來也是足球發展重鎮，讓更多愛踢球、有夢想的孩子到這裡來追球。

(中時 )