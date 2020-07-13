英國《經濟學人》日前發表篇名為《美團點評和拼多多展現了激動人心的「數位中國」》的文章，文章指出，美團和拼多多已發展成大陸網路產業的領頭羊，得到了國際資本市場的高度認可；今年以來，美團和拼多多股價的上漲，體現了國際資本市場對於「數位中國」前景的一致看好。

這篇文章結網路產業分析了大陸蓬勃發展的數位經濟。《經濟學人》指出，大陸的數位經濟催生了數以千計的新創企業；創立超過20年的「BAT」是大陸網路首批巨頭，但「BAT」的標籤已經無法覆蓋大陸數位經濟大潮，後來的新創公司，一直在努力重塑大陸的網路空間。

在國際資本市場上，最引人關注的則是美團點評和拼多多。《經濟學人》指出，前述兩者有很多共通點，最早都是優惠折扣起家，美團為消費者提供電影票和休閒健身中心等優惠，拼多多則以更低的價格提供食物至電子等各項商品。兩家公司都在2018年上市，目前的市值均超過了1000億美元。

《經濟學人》表示，今年以來，拼多多和美團的股價持續上漲，體現了國際資本市場對於「數位中國」前景的一致看好。目前美團剛開始盈利，而拼多多因為持續加大「百億補貼」的用戶投資力度，依舊保持虧損狀態。

不過，《經濟學人》也提到，儘管這些企業已有廣泛用戶基礎與社會影響力，但卻沒有嘗試擴大營收和利潤規模；因此，《經濟學人》認為，若美團跟拼多多能像騰訊、阿里巴巴始終如一的獲利，才能成為新一代的「BAT」。

(旺報 )