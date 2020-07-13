台灣大13日宣布，與旗下電商momo富邦媒購物合作的「到店取貨」服務，自即日起推出進化版「到店取貨2.0」，消費者於momo購物網下單後，24小時內，即可在全台近760家台灣大myfone門市取貨，無論是3C、美妝或食品，只要材積適用，將享有比便利商店還要超速的「今天下單、明天取貨」服務體驗。

台灣大強調，這是集團資源整合、強強聯手再進化。

同時，台灣大也針對手機類商品提供現場點驗、疑難雜症諮詢等服務，讓消費者「線上購足、線下滿足」，發揮電信電商一加一大於二的極大化綜效。

台灣大與momo購物自去年首度跨域整合，推出「到店取貨」服務後，根據myfone門市統計資料顯示，消費者下單取貨的品項以3C產品為大宗，其次為美妝和食品。

以整體「到店取貨」件數來看，取貨的男女比例為6：4，件數又以北部地區最為多，平均單月取貨量可達上千筆，並呈逐月攀升的趨勢。尤其近來在新冠肺炎疫情的影響下，電商已成為許多民眾日常最習慣的購物管道，也讓近2個月的單月到店取貨量達去年同期的2倍，促進消費者建立於myfone門市取貨的黏著度。

台灣大表示，「到店取貨2.0」最大特色在於讓消費者體驗「今天下單、明天取貨」的快速感，在與momo購物的緊密整合下，將物流管理再進化，大幅縮短原本需要兩天才能到店取貨的時間。

同時，消費者到全台myfone門市取貨，還可直接針對購買的手機、平板等3C商品進行現場點驗，門市人員更可提供一對一的使用教學，甚至新舊裝置的檔案轉換等。

另外，台灣大亦提供包膜服務/配件商品滿888元折88元，現場直接加購「新復原者」行動裝置保險，最低月付98元，即可享有最長3年的保障。

台灣大表示，myfone門市momo「到店取貨2.0」自即日起全面上線，發揮台灣大「超5G策略」中的「Gift」與「Group」威力，茖實「能所不能」的品牌精神。

(工商 )