中國人民銀行13日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展了人民幣（下同）500億元逆回購（附賣回）操作。此次逆回購是人行下半年以來首次逆回購，此前，人行已連續10個工作日暫停逆回購操作。

人行資訊顯示，此次逆回購為7天期，中標利率為2.2％與上次持平。13日無逆回購到期，單日向市場淨投放500億元。

人行上次逆回購在6月28日。當日，央行公告稱，為維護半年末流動性平穩，開展1千億元逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.2％與上次持平。

中新網報導，對於人行此前持續暫停逆回購，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，最直接的效果就是引導以市場資金利率向政策利率靠攏，恢復政策利率對市場利率的引導作用，也意味著人行正在重新拿回市場利率的掌控權。

昆侖保險首席宏觀研究員張瑋指出，根據人行的一般操作習慣，逆回購通常在月中加量操作，在月末或是次月上旬維持空窗，已經接近常態。張瑋進一步指出，相對於其他貨幣工具而言，逆回購更偏向短期邊際調控。

(工商 )