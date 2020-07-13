艷陽高照夏日裡，熱浪來襲影響著食慾，板橋飯店自助餐廳趁勢推出「仲夏南洋嘉年華」美食活動，集結新加坡、越南、泰緬、印尼、新加坡、馬來西亞、印度等東南亞地區的料理，像是瑪莎曼咖哩牛肉、峇里島髒髒鴨、印尼風味羊肉炒麵、參峇辣醬燴魚球、檳城沙嗲嫩里肌、南洋風味斑蘭炸雞、越式甘蔗蝦、泰緬椒麻大薄片等，都會輪番端上餐檯。
其中「越南牛肉米紙捲」發揮創意將炙燒牛肉片、米線、生菜、黃瓜、番茄等食材包入米紙中，Q軟沁涼、爽口鮮甜完美結合，酸甜微辣的滋味成為炎炎夏日健康無負擔的美食首選。
到峇里島度假時必吃的「峇里島髒髒鴨」，主廚以多種南洋香料及醬料醃製24小時，經過蒸煮再油炸至褐色，搭配各種不同風味的醬料享用，酥脆外皮與滑嫩又帶有獨特香氣的肉質，一試難忘。
另外，星馬料理餐廳也在這個時候推出「熱浪美食季」新品，吸睛度百分百的「甘榜金三角炒飯」，以空心菜、肉絲、小魚乾和辣椒加入米飯和參巴醬大火翻鍋快炒，直到香味撲鼻後起鍋，最後以金字塔的造型置於盤上。獨特的吃法是將半熟荷包蛋劃破，使蛋汁拌入飯中，享受蛋液與炒飯在口中散發的濃郁香氣 。再搭配生黃瓜、小魚乾、酥炸鷄翅及沙嗲等豐富配菜，是一道飽足感十足的大馬料理。
高達50公分的「香酥塔餅」原本就是馬來西亞當地極受歡迎的點心，因應盛夏的到來，在配料部份除了原有的煉乳、參巴醬、辣椒醬之外，再多一球香草冰淇淋，增添冰涼甜蜜感受。
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(中時電子報)
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