李嘉欣和吳君如凍齡美貌令人驚豔。(圖／翻攝自IG)

有「最美港姐」之稱的李嘉欣，2008年嫁給富商許晉亨後，就淡出演藝圈，不過仍會透過社群分享近況，上月她剛過50歲生日，凍齡美貌和完美體態，完全看不出年紀，近日她和老公一起出席名媛馮詠儀生日派對，雖然打扮素雅，卻難掩明星氣質，豔壓眾名媛千金們。

李嘉欣穿著白色雪紡衣搭深藍高腰褲，素雅又不失高貴氣質，在大合照中，她和老公站中間，凍齡美貌豔壓在場名媛千金們，完全不像50歲，而吳君如和老公陳可辛也受邀，俏麗短髮穿紅衣的她，也保養得宜，皮膚緊緻、身材苗條，一樣凍齡看不出54歲，令人驚艷不已。

李嘉欣嫁豪門後，令外界稱羨，不過據悉她在演藝圈穩坐一線女主地位，加上投資債券，賺了不少錢，名下還擁兩棟豪宅，34歲時就有7億身家，上個月過生日，一家三口搭豪華遊艇出遊，更被港媒爆遊艇要價近1億港幣（約3億8千萬台幣），引起熱議。

(中時電子報)