台灣5G正式開台，三星電子宣布本月在台正式推出Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G，讓消費者能以輕鬆的價格入手，體驗5G不用傷荷包。

在5G技術支援下，Galaxy A51 5G與Galaxy A71 5G能讓使用者以超快上傳與下載速度告別延遲，在彈指間完成指令動作，如與親友進行流暢且清晰的視訊通話及直播，亦可享受超高畫質的影片暢玩手機遊戲不卡頓。

大螢幕讓使用體驗更加升級，Galaxy A51 5G搭載6.5吋Super AMOLED O極限全螢幕、Galaxy A71 5G則以6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕。兩款裝置皆具備4,500mAh電池，Galaxy A51 5G並支援15W、Galaxy A71 5G支援25W快速充電功能。

規格卓越4+1鏡頭 美照稱霸社群

Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G具備4+1鏡頭，讓消費者可創造令人驚嘆的畫面；分別搭載4,800萬像素與6,400萬像素主鏡頭，展現細膩的照片細節；其123°超廣角鏡頭讓出遊霸氣大景隨手可得；而透過微距鏡頭的視角，讓布料紋理、甜點質地等也能呈現與眾不同的魅力；景深鏡頭則讓照片凸顯主體更加生動；運用3,200萬前置自拍鏡頭則能輕鬆拍出清晰美照。

透過Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G的「超穩定動態攝影」功能，不論是即興手持來段街拍VLOG、記錄家中寶貝與毛孩的好動身影，皆能呈現穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。內建128GB ROM大容量，並支援microSD額外擴充容量至1TB，讓消費者不再擔心儲存空間不足。

時尚設計、智慧生活一手掌握

Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G採類玻璃材質時尚美背設計，幾何線條和漸變色彩相互襯托，創造豐富的視覺效果。兩款裝置皆搭載Samsung Pay、Samsung Health等三星智慧應用程式，透過國防級安全平台Samsung Knox防護下，可放心享受三星行動裝置帶來的便利生活。

Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於7月下旬起陸續於全台通路正式上市，Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價NT$16,990；Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價NT$19,990。即日起至8月31日同享「今夏振興買起來」優惠：於全台通路購機登錄即送無線藍牙頸掛式耳機（建議售價NT$1,990）。於三星智慧館購機可再享消費滿萬送千、單筆最高上限NT$3,000配件購物金，多項穿戴式裝置、行動電源、手機周邊配件等好物任君選購！此外，購買Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G即享「2個月Youtube Premium免費試用」，5G暢享串流體驗，影音享受不中斷。

(科技)