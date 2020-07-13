立法院本周行使監委人事同意權。高雄市議會731氣爆調查小組召集人陳麗娜議員上午跟文傳會主委王育敏及多名立委在監察院大門前召開「氣爆善款爆三大弊端，監察院應彈劾陳菊！」記者會，要求監察院再度調查氣爆案，並彈劾陳菊。

陳麗娜表示，高雄市議會731氣爆調查小組最近完成調查，發現高雄市政府有三大決策弊端，包括「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」，包括台灣區珠寶公會3,204萬餘元捐款明明沒有指定用途，卻也被挪給特定局處使用，因不受監督審查，就發生用於出國觀光、舉辦非災區活動等事。

另外，也「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」，市府在2014年9月30日提出的代位求償計畫拿掉了「集體訴訟」機制，律師費馬上暴漲。若採用集體訴訟機制，六大案每案最高就是補助50萬元律師費，加起來只要300萬元。但市府拿掉集體訴訟機制後，卻使用善款高達6,532萬元來支付律師費，幫市府打官司，多了28倍；是否圖利特定對象？

此外，市政府也「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」。高雄市氣爆募款最終金額，對外公布為45億6,630萬9,017元；但調查小組統計，共有警察局、消防局、衛生局、兵役局、文化局等五個機關自行留用3億2,263萬6,182元的民眾自行捐款；故真正的氣爆善款應該有48億8894萬5199元。

陳麗娜說，陳菊在氣爆善款運用裡的角色有很多可議之處，如果三大決策弊端和她確有關係，彈劾也是剛好而已。

王育敏表示，陳菊不能自己當院長，自已還審查自己的案子，包括氣爆案、私菸案及市長任內許多案子都有待調查，國民黨認為陳菊沒有資格擔任監察院長。

立委鄭正鈐表示，氣爆案是陳菊58個被監察院關切的案件之1，在有人要求彈劾陳菊的情況下，陳菊要接監察院長，是不是很荒謬的事情，台灣未來的公平正義何在？

立委李德維也說，希望蔡英文懸崖勒馬，還台灣及監察權的公道；文傳會副主委黃子哲也諷刺，「花媽、花媽，善款妳在亂花嗎」三大決策弊端顯示陳菊連善款都管理監督不好，要如何當監察院長，去監督公務機關？一行隨後向監察院遞交陳情書，要求監察院再調查本案。

(中時 )