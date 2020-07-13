后里區墩東里福德路220巷隔著旱溝，居民若要到后里運動公園必需繞路，立委楊瓊瓔邀建設局長陳大田會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區墩東里福德路220巷附近200多戶民宅因隔著旱溝，若要到后里運動公園，都必需繞一大圈十分不方便，立委楊瓊瓔、議員陳本添13日邀相關單位會勘，會中決議將興建人行便橋，可望於農曆年前興建完工。

立委楊瓊瓔指出，住在墩東里福德路220巷附近的民眾，要到后里運動公園，都必需繞一大圈，若設置便橋將可讓200多戶居民更加方便。去年她還在市府服務時，陳本添及墩東里里長傅鈺婷向她陳情。

議員陳本添表示，去年已請當時的楊副市長協調建設局會勘評估週邊土地所有權，確認私地與公有地的範圍，同時對旱溝排水量、通水斷面影響降到最小，以確定人行便橋實施的可行性，未來有了人行便橋後，要到對面運動公園的民眾將更加方便及安全。

現場會勘後，建設局長陳大田指出，旱溝對面居民為了到運動公園休閒運動，都必須繞道一大圈，確實不大方便，去年陳本添議員就開始向市府爭取興建人行便橋，提升公園使用率，當時楊副市長也要求建設局協助爭取經費辦理。

陳大田說，新的人行便橋約需550萬元預算，橋梁長度15公尺、寬度4.2公尺，預計花120個工作天，跨越旱溝銜接運動公園，採用鋼製鐵橋，橋身更加穩固，日後也可整座橋回收，符合環保概念，他會要求工程儘快在年底前興建完成。

(中時 )