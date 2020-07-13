近日高溫不斷，行政院規畫2年內對中小學全面加裝冷氣。對此，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁喊出「與其重開機，不如實在裝雙機」，並批蘇貞昌「家天下概念」，問對手陳其邁是否支持這樣的決策過程，更喊他「邁當勞叔叔」。

李眉蓁在臉書表示，行政院長蘇貞昌日前宣布，兩年內全國中小學班班有冷氣，因女兒回家質詢他，自己的孫女汗流得像頭髮浸過水一樣，要求學校裝冷氣，讓全民詫異的是，蘇院長怎會有這樣「國家就是蘇家的家天下概念」，民意優先變家人優先，連同黨議員王世堅都看不下去。李眉蓁更標記對手陳其邁，問「邁當勞叔叔，這樣的決策過程您支持嗎？」

李眉蓁諷刺的說，原來該做的事也可以變成「功勞三倍券」，第一倍：蔡總統臉書貼文（察覺問題）、第二倍：蘇院長宣布實施（苦民所苦）、第三倍：蘇巧慧和孫女（反映民情），並指出裝冷氣政策，是立法院國民黨團提出的附帶決議，讓學校加裝冷氣列入前瞻二期項目之一。

高雄市炎熱更勝北部，且伴隨空氣品質不佳的問題，李眉蓁早已支持「雙機政策」，也提出許多執行面上的問題，讓高雄市府參考研究及改進，承諾未來若選上市長，將持續全面推動雙機政策，讓孩子有更好的學習環境，最後不忘提醒「行政院高級長官不要只知裝冷氣，也要管整體後續效果及維護，否則好的開始也不一定能維持效果！」

(中時電子報)