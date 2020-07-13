全球晶圓代工市場在先進製程領域，僅剩下台積電與三星電子競爭，台積電在今年上半年已經量產5奈米製程，三星雖號稱已經量產5奈米，但全面量產要等到2021年才有機會，這也使得三星決定放棄4奈米製程，也就是說，雙方將在3奈米一較高下。然而，雙方在3奈米所採取的架構技術不同，這也讓外界好奇，誰到時更能獲得市場青睞。

從台積電今年5月公布的股東會年報來看，客戶出貨需求恐怕大減，但隨著高效能運算(HPC)、物聯網（IoT）和車用電子等眾多產品中持續被廣泛採用，預料能抵銷消費性電子產品需求下降的影響。加上台積電6月營收增長28%，預計Q2財測能剛好達標。

台積電2019年研發重點在於5 奈米的技術轉移、3 奈米技術的開發及2 奈米以下技術開發的先期準備。2019年推出的7奈米製程領先業界，導入極紫外光（EUV）微影技術進行量產，整個N7家族營收占全年晶圓銷售金額的27%。

台積電5 奈米製程技術已廣泛採用EUV 技術，目前也已經排除量產問題；3 奈米基於EUV技術展現優異的光學能力，與符合預期的晶片良率，以減少曝光機光罩缺陷及製程堆疊誤差，並降低整體成本。台積電表示，2020年在2 奈米及更先進製程上將著重於改善極紫外光技術的品質與成本。

不過，至於外界所關注的3奈米製程，台積電將繼續沿用鰭式場效電晶體（FinFET），與三星大動作向外宣稱使用的環繞閘極技術（GAA）不同，雖雙方在製程命名上與實際數字有所不同，但GAA技術在面臨摩爾定律物理極限下，的確為更好解決方法，但台積電的製程良率以及技術都超越三星，加上定價策略考量下，台積電3奈米將沿用FinFET，三星則是希望可以一舉超越在7奈米、5奈米落後的困境，雙方所採用架構有所考量。

據《經濟日報》報導，台積電2020年研發2奈米獲得重大進展，台積電選擇在2奈米切入GAA技術，主要是台積電在FinFET取得全球絕對優勢下，朝新節點邁進的重要關鍵，台積電有信心發展2奈米GAA技術，仍能保持全球晶圓代工絕對領先地位。

(中時電子報)