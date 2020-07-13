時序進入夏天，有鑑於濕熱天氣是登革熱溫床，台中市南區國光里長陳雅惠13日帶領環保志工，穿梭里內各巷弄，進行病媒蚊防治噴藥消毒，希望確保社區安全。

國光里長陳雅惠表示，大家正忙於防範新冠肺炎疫情延燒之際，最近降雨頻繁，也是病媒蚊容易孳生的時節，為避免登革熱捲土重來，有必要盡早展開全里大消毒，落實居家環境衛生。

陳雅惠13日上午，帶領國光里5位環保志工與環保局委託合格專業病媒防治業者，在里內巷弄裡穿梭，針對溝渠、樹叢、花盆、等較易出現病媒蚊的角落，逐戶進行病媒蚊防治噴藥消毒工作。

陳雅惠說，國光里每年都會進行2次全里環境消毒，今年適逢新冠肺炎疫情，更加強社區環境衛生消毒工作。噴藥前1週，里辦公處並協助發放噴藥通知單給里民，提醒民眾配合噴藥作業。她呼籲里民應該落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除。

到場關心消毒防疫工作的市議員邱素貞指出，根據衛生福利部疾病管制署統計數據，2018年台中市登革熱本土病例及境外移入病例數共有152例，全國最多，2019年共有70例，今年截至目前為止有5例。

雖然目前登革熱病例數低於往年，但因為近期下雨，多處地區積水，成為登革熱病媒蚊的溫床，恐導致社區性、大範圍的群聚傳染，因此全面做好居家環境整潔， 不容忽視，未來將爭取更多相關預算，徹底防範登革熱疫情，避免感染。

(中時 )